Общество

Продолжаются работы по обновлению Усвят к 1000-летию поселка

Продолжаются работы по обновлению Усвят к 1000-летию поселка. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».

Фото здесь и далее: районная газета «Новая жизнь»

Строительная бригада приступила к обновлению фасада зданий Великолукского райпо. Идет косметический ремонт и покраска фасада магазина «Нива», мебельного и строительного магазинов. На фасаде одного из них появится мурал. Художники уже приступили к работе.

В парке на Советской площади установили железные конструкции для подвесных цветочных культур. Карета, установленная у подножия Замковой горы, также будет украшена цветочными композициями. Кроме этого, на территории Замковой горы провели работы по укладке тротуарной плитки, ведущей к музыкальной школе, а также в местах, где установлены скамейки. Рабочие планируют закончить работы к концу июля.

Планируется асфальтирование Советской площади. Сносятся ветхие конструкции, обновляются частные дома, вскоре в поселке начнется покос травы.