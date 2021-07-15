Общество

Грозы с усилением ветра ожидаются сегодня в Псковской области

Грозы с усилением ветра ожидаются сегодня, 15 июля, в Псковской области. Об этом сообщается в смс-рассылке МЧС России абонентам в Псковской области.

«Сегодня с периода 16-19 часов местами по Псковской области, преимущественно по северным и восточным районам, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывы 15-20 м/сек, местами ливни», - говорится в сообщении.

По данным ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области, в связи с ухудшением погодных условий на территории региона прогнозируется (с вероятностью 0,3-0,5) возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения. Возможны локальные подтопления.