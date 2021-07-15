Общество

Аппарат МРТ не работает в Псковском онкодиспансере

Магнитно-резонансный томограф не работает в Псковском областном онкологическом диспансере. Об этом сообщается в обращении, опубликованном на сайте губернатора.

«В псковском онкодиспансере с 21 июня не работает аппарат МРТ. Без его результатов пациентам с уже поставленным диагнозом (онкология) не лечь на госпитализацию и не получить лечение, учитывая, что направление на МРТ было выписано пациенту 11 мая. В Пскове платно нет возможности сделать МРТ оперативно, так как в частных клиниках запись на август», - говорится в обращении псковички.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила, что неисправности в работе аппарата МРТ действительно были выявлены 21 июня. В настоящее время они устраняются представителями компании производителя аппарата.

«Учреждением заключены договоры с медицинским диагностическим центром "Мед-СКАН" и ГБУЗ ПО "Псковская областная клиническая больница" на проведение диагностических исследований методом магнитно-резонансной томографии. Пациенты, требующие быстрого принятия решения в тактике лечения, направляются в федеральные центры Санкт-Петербурга и Москвы», - отметила председатель комитета.