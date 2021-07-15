Общество

Путина попросили ввести локдаун из-за высокой смертности от коронавируса

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков предложил президенту Владимиру Путину ввести режим нерабочих дней на две недели. В обращении он также просит принять ряд мер поддержки граждан и экономики, сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу партии.

По мнению Николая Рыбакова, в условиях растущей заболеваемости и смертности поможет только полный локдаун. Председатель «Яблока» подчеркнул, что Россия уже вышла на третье место в мире по количеству регистрируемых летальных исходов от коронавируса. Кроме того, по словам политика, вакцинация в РФ идет гораздо медленнее, чем в других странах.

Рыбаков считает, что никакие частичные ограничения не дадут такого же эффекта. При этом он предложил скомпенсировать работодателям расходы по заработной плате и налогам из Фонда национального благосостояния.

Кроме того, политик заявил, что необходимо принять специальные программы помощи для индивидуальных предпринимателей, самозанятых, представителей малого и среднего бизнеса и независимых работников культуры. Им нужно помочь не только скомпенсировать расходы на зарплаты, но и скомпенсировать арендные платежи и выпадающие доходы.

При этом глава Роспотребнадзора ранее заявила, что в России нет необходимости вводить новый локдаун или ужесточать ограничения.