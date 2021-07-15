Общество

Турчак предложил организовать отдых детей медиков из «красных зон» в оздоровительных лагерях

Эта инициатива также коснётся детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Реализация данной меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей. А также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в ходе рабочей поездки.

По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более тысячи детей.

«Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», - сказал Андрей Турчак.