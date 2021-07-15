Общество

В Псковской области скорректировали ограничения по коронавирусу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Документом дополнен регламент заселения в гостиницы и иные объекты временного проживания, санатории, пансионаты региона. Постояльцы могут представить сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести месяцев после выздоровления, предшествующих дню заселения. Он принимается наравне с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, справкой о наличии антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции, сертификатом о прохождении вакцинации от COVID-19.

Аналогичные требования установлены указом и для заселения в частные апартаменты, расположенные на территории Псковской области.

Добавим, что сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести месяцев после выздоровления также может быть предоставлен работниками организаций, которые направляются в служебную командировку за пределы Псковской области, участниками разрешенных Указом массовых мероприятий.

Указ губернатора опубликован на портале нормативных правовых актов Псковской области