Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Ситуация с имущественными преступлениями в Псковской области»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Ситуация с имущественными преступлениями в Псковской области»

Как часто псковичи страдают от имущественных преступлений? Как часто встречаются кражи из автомобиля? Как часто происходят квартирные кражи? Сохранилась ли «профессия» «карманник»? И все ли мошенники перешли на интернет-преступления?

На эти и другие вопросы ответят:

- начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов;

- начальник отделения Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Псковской области Роман Малиновский;

Трансляция завершена.