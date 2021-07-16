Общество

В псковской инфекционке объяснили участие монахов в работе медучреждения

В Псковской областной инфекционной больнице объяснили участие монахов Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в работе медицинского учреждения.

«По договоренности с руководством больницы и после благословения митрополита Тихона, монахи будут трудиться санитарами-волонтерами в "красной зоне"», - напомнили в Instagram-аккаунте медучреждения.

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Служители Псково-Печерского монастыря группами по 4-5 человек будут ежедневно дежурить по восемь часов в палатах отделения реанимации и интенсивной терапии. Кроме помощи медицинскому персоналу, они также будут исполнять просьбы пациентов об исповеди и причащении.





«Целью такой безвозмездной помощи является желание напомнить всем нам насколько важно не оставаться равнодушными, поддерживать и помогать друг другу, особенно в такой непростой эпидемиологической ситуации, - сказали в инфекционке. - Ввиду длительного пребывания в изоляции, вдали от дома, от родных и близких, пациенты стационара, как никогда, нуждаются в уходе и поддержке. Это должно благоприятно сказаться на их выздоровлении! Волонтеры из Псково-Печерского монастыря своим примером наглядно показывают не только важность какого-либо участия для выздоровлении граждан, но и призывают соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, обязательно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции!»

Руководство областной инфекционной больницы выразило благодарность служителям Псково-Печерского монастыря за молитву о здоровье пациентов, конкретную значимую помощь коллективу инфекционной больницы. В медучреждении уверены «в долгом и плодотворном сотрудничестве на благо людей».