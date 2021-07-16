Великолучане представили проекты по благоустройству городских территорий

Общественные советники главы города Великие Луки представили свои проекты по благоустройству территорий. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»
Этой весной в городе и регионе проходило голосование по выбору объектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За разные территории проголосовали 8204 жителя города. В итоге определилось четыре победителя из семи предложенных:
После объявления итогов администрация города предложила великолучанам вместе определить концепцию дизайна этих территорий для подготовки дизайн-проекта. «Руководству городу было важно знать, какими люди видят данные территории в будущем, что бы они хотели на них разместить, какое направление использования этих территорий считают приоритетными», - отметили в администрации.
На это предложение активно откликнулись общественные советники главы города по округу №9 Владимир Егоров и Лариса Вельтмандер. Вместе с депутатом Великолукской городской Думы Татьяной Ефимовой они предложили проект благоустройства скверов в Карцево и возле драматического театра.
На встрече с и. о. первого заместителя главы администрации по инфраструктуре Валерием Астраханцевым и и. о. первого заместителя главы администрации по инвестплощадкам и строительству Дмитрием Назимовым они представили свои разработки – чертежи, схемы.
На этой неделе вместе с заместителем главы города Николаем Андросовичем, представителями администрации города и УЖКХ инициаторы проекта совершили выезд на обозначенные территории. Участники встречи оценили возможность реализации проектов с привязкой к местности. К диалогу подключились также депутаты Великолукской городской Думы.