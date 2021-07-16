Общество

Великолучане представили проекты по благоустройству городских территорий

Общественные советники главы города Великие Луки представили свои проекты по благоустройству территорий. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»

Этой весной в городе и регионе проходило голосование по выбору объектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За разные территории проголосовали 8204 жителя города. В итоге определилось четыре победителя из семи предложенных:

сквер возле Драматического театра

сквер в Карцево

парк возле Краеведческого музея

территория вдоль улицы Холмской (от плотины по набережной Л. Шмидта до сквера).

После объявления итогов администрация города предложила великолучанам вместе определить концепцию дизайна этих территорий для подготовки дизайн-проекта. «Руководству городу было важно знать, какими люди видят данные территории в будущем, что бы они хотели на них разместить, какое направление использования этих территорий считают приоритетными», - отметили в администрации.

На это предложение активно откликнулись общественные советники главы города по округу №9 Владимир Егоров и Лариса Вельтмандер. Вместе с депутатом Великолукской городской Думы Татьяной Ефимовой они предложили проект благоустройства скверов в Карцево и возле драматического театра.

На встрече с и. о. первого заместителя главы администрации по инфраструктуре Валерием Астраханцевым и и. о. первого заместителя главы администрации по инвестплощадкам и строительству Дмитрием Назимовым они представили свои разработки – чертежи, схемы.

На этой неделе вместе с заместителем главы города Николаем Андросовичем, представителями администрации города и УЖКХ инициаторы проекта совершили выезд на обозначенные территории. Участники встречи оценили возможность реализации проектов с привязкой к местности. К диалогу подключились также депутаты Великолукской городской Думы.