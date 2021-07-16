Общество

Псковский курсант стала призером двух межвузовских научных конкурсов

Псковский курсант Яна Боброва стала дважды призером межвузовских научных конкурсов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России.

Подведены итоги межвузовских научных конкурсов в Воронежском и Владимирском институтах ФСИН России, в которых в дистанционном формате приняли участие курсанты и студенты образовательных организаций России.

Курсант Псковского филиала академии ФСИН России Яна Боброва заняла второе место в номинации «Информационно-телекоммуникационные технологии» межвузовского конкурса курсантских (студенческих) работ «Правоохранительная деятельность в современных условиях», представив на конкурс Воронежского института ФСИН России эссе «Правоохранительная деятельность в современных условиях».

Всего на этот конкурс было представлено 65 работ из образовательных организаций высшего образования ФСИН России, Воронежского института и Нижегородской академии МВД России, Российского государственного университета правосудия, Воронежского филиала РАНХиГС «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», Воронежского государственного университета.

Другая научная работа курсанта Яны Бобровой на тему «История развития в России правовых основ и системы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества» заняла второе место в межвузовском конкурсе «Реформы и реформаторы в исторических судьбах России», организатором которого выступил Владимирский юридический институт ФСИН России.

Яну Боброву и ее научного руководителя начальника кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала академии ФСИН России Романа Иванякова наградили дипломами лауреатов конкурсов научных работ.