Общество

Вопросы уличного освещения и проблему мусорного полигона обсудил порховский актив с Александром Котовым

Вопросы освещения населенных пунктов и сроки функционирования полигона обсудил порховский актив с Александром Котовым

Вопросы освещения населенных пунктов и участков трасс, проведение вакцинации для сотрудников образовательных учреждениях и проблему мусорного полигона обсудили представители порховского районного актива с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Есть вопросы повседневные, а есть те, которые требуют дополнительного вмешательства – мы пытаемся их решить, но тем или иным причинам не получается. Это и ремонт школы №1, и дороги, которые разбивают лесовозы – они требуют значительных областных средств уже сейчас, а не в следующем году. Вопрос о финансировании мне задают все главы волостей – и Дубровенская сторона, и Славковская. Сразу все не решить, мы это понимаем, но хотя бы в запланированных изначально объемах провести ремонт дорог хотелось бы», - задал тон общению глава района Юрий Семёнов и предложил главам поселений самим поделиться со спикером примерами возникающих в работе трудностей.

Александр Котов напомнил, что сложные участки региональных трасс имеют приоритет в финансировании за счет государственной программы. Что же касается дорог местного значения, то уже сейчас, на этапе формирования бюджета, необходимо активно заявлять о потребностях района: составить перечень и вместе с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству определить примерную стоимость работ, отталкиваясь от средних сумм. На объекты этого года финансирование уже определено – получить дополнительные средства нелегко.

Глава городского поселения «Порхов» Василий Федулов обратил внимание на километровый участок региональной трассы, где свет отсутствует уже несколько лет – нет даже опор, которые позволили бы местным властям обеспечить освещение самостоятельно. Профильный комитет в ближайшее время решить проблему не обещает. Другой пример касался федеральной трассы, где требуется освещение пешеходного перехода – «либо подвести электроэнергию, либо установить автоматическое оборудование на солнечных батареях».

«В Славковичах обещали построить отдельный пожарный пост. Мы участок отмежевали. Неужели деньги потратили напрасно?» - поинтересовался глава поселения Александр Михайлов. Александр Котов заверил: однозначно, нет – пост нужен и будет построен, хоть теперь и очевидно, что позже запланированных сроков.

Начальник управления образования муниципалитета Любовь Фёдорова обратила внимание на необходимость вакцинации для педагогов: первый компонент работники системы образования должны получить до 23 июля, но с учётом ажиотажа могут не уложиться в установленные указом губернатора сроки.

Александр Котов предложил заранее подготовить списки педагогов, которым вакцина необходима прямо сейчас – из общего числа учителей часть могла привиться ранее, часть может иметь высокий титр антител после перенесенной болезни. Окончательный список будет отражать реальную потребность. Юрий Семёнов подтвердил, что примерно так руководство муниципалитета и старается действовать. По такому же принципу ранее была организована прививочная кампания в администрации района, но и органам власти пришлось подождать «в очереди» на поступление вакцины около трех недель.

Глава Дубровенской волости Алексей Петров обратил внимание на отсутствие средств в бюджетах поселений для организации контейнерных площадок – полномочия есть, а деньги не предусмотрены.

«Губернатор уже дал поручение об увеличении финансирования на эти цели, - сообщил Александр Котов. – Цивилизационный контейнер не должен стоять как попало, есть определённые требования».

Далее участники встречи подняли вопрос о продолжении функционирования полигона ТКО в Порхове. Спикер напомнил, что в феврале этого года областное Собрание обращалось к вопросу реализации «мусорной реформы» на парламентском часе. «Вы помните, наверное, что тогда от комитета по ЖКХ звучала оптимистичная информация о строительстве экотехнопарка чуть ли не в 2022 - 2023 году. Но все мы понимаем, что вопрос реализации такого проекта объективно небыстрый. После подбора участка необходимо провести геологические изыскания, и на эти цели в бюджете уже выделено 10 млн рублей. Если выяснится, что строить можно, следующий этап – разработка проекта и одновременный поиск финансирования, и только затем строительство. Движение в этом направлении уже идёт. Но хочу снова обратить внимание, где бы ни было принято решение о размещении такого объекта, обязательно будет резкое противодействие жителей окрестных деревень. На моей памяти обсуждается уже не первый участок, и история из раза в раз повторяется: не пустим на свою территорию, и все», - напомнил Александр Котов.

Следующий вопрос касался еще одной темы, поднятой областным Собранием в рамках парламентского часа – программы «Чистая вода», строительства очистных сооружений и замены изношенных водопроводных сетей. Глава района Юрий Семёнов уточнил суть проблемы, которая беспокоит жителей: в настоящее время в Порхове идет строительство станции водоподготовки, но сети изношены, и чистая вода по ним не придёт. По итогам торгов на выполнение работ появилась экономия, эти деньги рационально было бы потратить на ремонт водопровода, чтобы решить проблему в комплексе.

«В этом направлении уже большой шаг сделан, нужно последовательно двигаться дальше, - поддержал планы порховичей Александр Котов. – Проблема воды касается всей области. В Порхове она уже решается».

«Поэтапно, потихоньку всё будем делать. И если что-то нельзя отремонтировать или построить в этом году, нужно потерпеть и постараться сделать в следующем. Когда работаешь в команде, можно много сделать», - подвёл итог встречи глава района Юрий Семёнов.