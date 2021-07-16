Общество

К столу, псковичи

Опытная хозяйка в любом магазине на полках ищет не привезенное за тридевять земель, а свое, местное. И это понятно: такие продукты всегда вкусные и свежие, их состав сходен со всем нашим базовым рационом. А еще приятно сознавать, что покупая псковское, мы поддерживаем местных производителей и стимулируем экономику региона, давая возможность нашим предприятиям развиваться.

Кто-то не мыслит жизни без псковского хлеба, кто-то до последнего ждет местную клубнику, не поддаваясь уговорам купить белорусскую, а кто-то не представляет своего питания без псковских сосисок, колбас и пельменей и после работы обязательно заглядывает в ближайший «Бизон» рядом с домом.

Псковский мясокомбинат — одно из старейших предприятий региона. За более чем вековую историю существования оно не только сохранило ГОСТовские традиции, проверенные временем, но и сумело соединить их с современными технологиями. Фирменная «Докторская», которую псковичи покупают сегодня, мало чем отличается от той, которую ели наши бабушки и дедушки.

В ЦИФРАХ

Сегодня «Псковский мясокомбинат» - это:

124 года работы

более 400 сотрудников

6 новинок продукции в год

Более 180 наименований продукции

25 фирменных магазинов «Бизон» по всей Псковской области

В настоящее время на Псковском мясокомбинате выпускают более 180 наименований продукции. Ассортимент выпускаемых высококачественных мясных изделий регулярно обновляется на основе анализа покупательских предпочтений, и в настоящее время настолько широк, что способен удовлетворить потребности как самых экономных, так наиболее взыскательных покупателей.

В числе лидеров продаж – продукты, изготовленные по ГОСТу: колбасы «Докторская», «Молочная», «Таллинская», «Краковская», сосиски «Молочные». Не меньшей популярностью пользуются замороженные полуфабрикаты предприятия: пельмени «Домашние», котлеты куриные и котлеты из свиного окорока - настоящее спасение для тех, у кого нет времени готовить. Да и те, у кого оно есть, не проходят мимо продукции Псковского мясокомбината.

Секрет - в качестве ингредиентов: в тех же пельменях кроме свинины, говядины, соли, перца и лука в фарш ничего не добавляется. К тому же мясо поступает на предприятие исключительно из хозяйств, расположенных на территории Псковской области. Это позволяет в процессе производства сохранять свежесть и все полезные качества натурального продукта.

Продукция проходит строгий санитарный и ветеринарный контроль на всех этапах производства в собственных аттестованных производственных лабораториях, через которые ежедневно проходит каждая партия выработанной продукции. На предприятии работает служба госветнадзора, в которую входят государственные ветеринарные врачи и бактериологи.

Конечную оценку продукции осуществляет отдел контроля качества и производственной санитарии. В этом отделе трудятся высококвалифицированные специалисты: инженеры по качеству с ветеринарным образованием, инженеры-химики, которые осуществляют физико-химические исследования мясопродуктов на соответствие стандартам. Всю продукцию строго проверяют на соответствие ГОСТам и техническим условиям (это собственные разработки предприятия, согласованные с федеральной службой Госсанэпиднадзора).

Гарантией того, что потребитель получает качественный продукт, является также продуманная отлаженная система хранения и транспортировки. Если говорить об охлажденном мясе, фарше и котлетах, то производственный цикл начинается ночью, и на утро в магазины поступает свежий продукт. Что касается колбасных изделий и копченостей, то здесь производство осуществляется ежедневно, и после завершения всех технологических этапов продукция поступает на склад, откуда сразу отгружается в магазины.

Высокое качество мясных изделий ООО «Псковского мясокомбината» признано на региональном и федеральном федеральном уровне: предприятие неоднократно становилось призерами конкурсов «100 лучших товаров России» и «Псковской областной премии качества».

Немаловажной составляющей системы хранения и транспортировки продукции Псковского мясокомбината является наличие собственной розничной сети. С целью реализации мясной продукции наивысшей свежести по специальным ценам была создана торговая сеть «Бизон».

Сегодня магазины «Бизон» - это 25 торговых точек (магазины, фирменные торговые точки на рынках, павильоны и тонары). Ежедневные поставки продукции с мясокомбината – это гарантия свежести продукции. При этом торговая сеть продолжает активно развиваться - только за последние два года в Пскове открылись три новых магазина. В перспективе – появление торговых точек во всех районах Псковской области и за ее пределами.

Псковский мясокомбинат! С НАМИ ВКУСНЕЕ!

Более подробная информация - на сайте компании http://pskovmasoprom.ru/

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