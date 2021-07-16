Общество

Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости COVID-19 в Псковской области

Снижение заболеваемости коронавирусом зафиксировали в 10 регионах, в числе которых Псковская область. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Эпидемиологическая ситуация в регионах остается напряженной, но вместе с тем за прошедшие пять суток и на предыдущей неделе мы видим определенную стабилизацию, наметившееся замедление темпов прироста заболеваемости», - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в пятницу.



По ее данным, что за последние пять суток зарегистрировано 124 тысячи 666 случаев заболевания COVID-19. Прирост составляет 2%, в то время как 4-3 недели назад прирост был до 27%, отметила глава Роспотребнадзора.



Попова заявила, что в то время, как в Москве снижается заболеваемость, в других регионах она растет. По ее словам, сохраняются высокие цифры заболеваемости, что создает риски для людей без иммунитета.



Глава Роспотребнадзора рассказала, что на текущей неделе рост заболеваемости зарегистрирован в 71 регионе. Динамика отсутствует в четырех субъектах РФ.



«Стабилизировать ситуацию в этих субъектах удалось менее, чем за четыре недели. Это две инкубации. В предыдущий подъем у нас на это ушло порядка трех месяцев. То есть меры, которые мы отработали, инструменты, которые сегодня могут быть использованы и используются, безусловно, дают свой эффект», - заявила Попова.