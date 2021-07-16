Общество

Псковские ветеринары не пустили в Россию 30 телят

Управление Россельхознадзора в Псковской области приостановило движение автомобиля, который незаконно перевозил 30 телят в Республику Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

По информации, представленной перевозчиком, животных перевозили из Республики Беларусь в Белгородскую область. Автомобиль остановили для проверки в деревне Лобок Невельского района.

Государственные инспекторы установили, что крупный рогатый скот перемещали без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, проведение исследований, вакцинаций и обработок, без средств идентификации. Кроме того, транспортировка телят осуществлялась в неспециализированном автотранспортном средстве без воды и корма, а маршрут перевозки не был согласован с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

Живой груз отправили обратно в Республику Беларусь. По фактам выявленных нарушений возбудили дела об административных правонарушениях.