Общество

Облизбирком продолжает кампанию по вакцинации своих сотрудников

Избирательная комиссия Псковской области продолжает кампанию по вакцинации своих сотрудников от коронавируса. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 июля.

Облизбирком озаботился вакцинацией своих работников еще в начале года. «Не только члены участковых избирательных комиссий прививаются, но и весь аппарат Избирательной комиссии Псковской области. Он привился на 100%. На сегодняшний день у нас из 5600 человек 27% вакцинированы. Есть коллеги, кто переболел, и им пока не рекомендуется. Есть те, у кого имеются противопоказания», - рассказал Игорь Сопов.

«Работа не останавливается. В еженедельном режиме собираем статистику. Думаю, к порогу 30-35% в ближайший месяц - полтора подойдем», - добавил председатель облизбиркома.

Игорь Сопов отметил важность того, чтобы сотрудники избирательной комиссии не заболели и не стали источником распространения коронавируса.