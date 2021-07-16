Общество

В Пскове СИЗО посетила комиссия по контролю за соблюдением прав человека

Следственный изолятор №1 посетили члены региональной Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Эдуард Малин и Андрей Холмов, а также председатель Общественного совета при УФСИН России по Псковской области Григорий Матвеев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Представители общественности в сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Максима Галактионова побывали в отряде хозяйственного обслуживания, камерных помещениях, в том числе предназначенных для содержания женщин и несовершеннолетних, медицинской части. В ходе визита провели прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных по личным вопросам.

После этого состоялась рабочая встреча с начальником СИЗО-1, результатом которой стало подведение итогов посещения, а также обсуждение вопросов обеспечения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждении.