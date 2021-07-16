Общество

Экспонат весом более тонны появился в пыталовском музее

Поисковики из отряда «Поиск -97» во главе с командиром Дмитрием Ершовым доставили в краеведческий музей Дружбы народов истории Пыталовского края двигатель самолета Ил-2. Ранее его нашли в Кокшинском болоте в ходе «Вахты памяти».

Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь».

Доставить деталь весом более тонны помогла АНО «Автошкола», предоставив транспорт с манипулятором, пишет районная газета «Наша жизнь».

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Поисковики самостоятельно освободили место в фойе здания музея, сварили специальную металлическую подставку, на которую установили двигатель, и затащили его внутрь, где он занял свое место.

Также планируется изготовить баннер с видом самолета Ил-2, который повесят на стену рядом с двигателем. Новому экспонату сделают дополнительную подсветку.

Посмотреть на двигатель самолета, а также фотографии с вахты памяти можно будет в ближайшее время. Выставку планируется открыть ко Дню города и Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.