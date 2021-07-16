Экспонат весом более тонны появился в пыталовском музее

Поисковики из отряда «Поиск -97» во главе с командиром Дмитрием Ершовым доставили в краеведческий музей Дружбы народов истории Пыталовского края двигатель самолета Ил-2. Ранее его нашли в Кокшинском болоте в ходе «Вахты памяти».
Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь».
Доставить деталь весом более тонны помогла АНО «Автошкола», предоставив транспорт с манипулятором, пишет районная газета «Наша жизнь».
Поисковики самостоятельно освободили место в фойе здания музея, сварили специальную металлическую подставку, на которую установили двигатель, и затащили его внутрь, где он занял свое место.
Также планируется изготовить баннер с видом самолета Ил-2, который повесят на стену рядом с двигателем. Новому экспонату сделают дополнительную подсветку.
Посмотреть на двигатель самолета, а также фотографии с вахты памяти можно будет в ближайшее время. Выставку планируется открыть ко Дню города и Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.