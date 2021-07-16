Общество

Пскович оплатил более 400 тысяч рублей долга после запрета на выезд из страны

Должник по алиментам из Псковского района погасил задолженность после того, как судебные приставы применили к нему ряд мер принудительного исполнения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Мужчина долго уклонялся от исполнения родительских обязанностей по уплате алиментов на своего несовершеннолетнего сына. В результате алиментная задолженность достигла уже свыше 435 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель наложил ограничение на выезд должника за пределы страны, а также на пользование водительским удостоверением.

«Мужчину такой расклад дел совершенно не устроил. Гражданин изыскал необходимую сумму денежных средств для оплаты долга и оплатил все 435 тысяч рублей алиментной задолженности», - рассказали в ведомстве.

Исполнительное производство окончено. Постановление об обращении взыскания на доходы гражданина для удержания дальнейших алиментных платежей направили по его месту работы.