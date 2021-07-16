Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению выборов

Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них - вакцинировать всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании ЦИК.

«Нами разработан целый ряд рекомендаций в рамках того соглашения, которое у нас заключено с Центральной избирательной комиссией, эти рекомендации подписаны Эллой Александровной (Памфиловой - ред.) и мной, там две подписи. И они, безусловно, сегодня должны неукоснительно соблюдаться», - цитирует ее РИА Новости.

«Новым в этих рекомендациях является рекомендация вакцинировать всех, кто будет на избирательном участке находиться в течение рабочего дня или в течение продолжительного периода в течение рабочего дня», - отметила Анна Попова.

Она подчеркнула, что это очень важно, поскольку эти люди будут находиться в помещении целый день, и избиратели будут с ними контактировать.