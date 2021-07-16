Общество

Губернатор Ведерников и спецпредставитель президента Швыдкой встретились в Пскове

В администрации Псковской области в пятницу, 16 июля, состоялась рабочая встреча губернатора региона Михаила Ведерникова и специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посла по особым поручениям Михаила Швыдкого. На ней был рассмотрен широкий круг вопросов, который касался социальной, экономической, культурной сфер региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников и Михаил Швыдкой также обсудили демографическую ситуацию в области, в том числе перспективы и возможности для привлечения и закрепления молодежи в регионе. Речь зашла и о перенастройке подходов к подготовке молодых специалистов. Михаил Ведерников рассказал о том, что работа Псковского государственного университета была переформатирована, чтобы в первую очередь велась подготовка специалистов, востребованных в экономике. Глава региона, подчеркнул, что учитывая острую потребность в кадрах, упор сделан, в том числе, на медицинское образование. Кроме того, губернатор сообщил о запуске экспериментального проекта подготовки медицинских специалистов, который будет начинаться со школьной скамьи.

Михаил Швыдкой заметил, что ориентация на молодежь — правильное направление деятельности, ведь если обеспечить комфортные условия для жизни и досуга, то есть преимущества проживания и в небольших городах. Глава региона согласился с этим и добавил, что сейчас даже уровень заработной платы для молодого специалиста далеко не всегда является первостепенным, а именно возможности для роста и развития, реализации в профессиональном плане. Так, например, в новые медицинские центры приехали работать перспективные молодые специалисты не только из других регионов России, но и Молдавии, Республики Беларусь.

Особое внимание участников встречи было приковано к вопросам международного культурного сотрудничества, в том числе межрегионального взаимодействия между странами. Глава региона рассказал о ряде международных проектов и мероприятий, а также о развитии сотрудничества с соседними государствами, в первую очередь, Республикой Беларусь.

Акцент участники сделали и на необходимость сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Губернатор рассказал о музее оккупации, который планируется открыть в Пскове, а также о традиционном для региона мероприятии — Кургане Дружбы, который ежегодно объединяет жителей трех соседних государств на стыке границ России, Латвии и Республики Беларусь. Михаил Ведерников подчеркнул, что в последнее время особое внимание региональных властей приковано к патриотической работе с молодежью.