Общество

Депутат Госдумы Александр Козловский встретился с жителями Гдовского района

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский совершил рабочий визит в Гдовский район. По его словам, поездка получилась насыщенной.

«С Николаем Теслей и Владимиром Кузем на протяжении целого дня общались с местными жителями, - рассказал депутат. - Работу в районе начали со встречи с жителями Гдова. Представил отчет о своей деятельности. Особое внимание уделил деятельности волонтерского центра «Единой России», активисты которого на протяжении полутора лет помогают жителям нашего региона в непростых пандемических условиях. К этой работе подключились жители всех районов Псковской области. Благодарен всем и каждому за вклад в это непростое дело».



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, Александр Козловский отдельно остановился на работе партийных проектов в нашем регионе. Самым распространенным из них сегодня, пожалуй, является программа по городской среде. Она превратилась в большой федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и получила поддержку Минстроя. В этом году Псков стал стартовой точкой при запуске этого проекта – в областной столице прошел субботник. Это мероприятие подхватили во всех районах области.

Большую часть диалога посвятили районной проблематике. По мнению Александра Козловского, такие встречи имеют большое значение. Проблемы и вопросы, озвученные людьми, ложатся в основу новых федеральных законов. А сейчас – еще и в народную программу «Единой России», над которой работают в партии.

«Нам важно услышать мнение каждого, - сказал Александр Козловский. - В частности, жители Гдова обратили внимание на вопросы газификации и горячего водоснабжения, на качество сотовой связи и проработку механизма возвращения в район молодежи, которая уезжает в большие города получать высшее образование. Следующую встречу провели с жителями деревни Любимец (Смуравьево) Добручинской волости. Ситуация здесь непростая. Жители озвучили целый комплекс проблем. Плохое транспортное сообщение и дороги, отсутствие детского сада и аптечного пункта, плачевное состояние здания школы. Опасность представляет ветхое аварийное жилье. И это еще не все. В качестве выхода из сложившейся ситуации местный депутат Игорь Сычев видит в программах комплексной поддержки и подъема бывших военных городков. По итогам общения с коллегами взяли в работу конкретные вопросы жителей, озвученные на встрече».

Жители Черневской волости подняли много вопросов, связанных с восстановлением сельской инфраструктуры. Как считает Александр Козловский, здесь есть выход – со следующего года начинает свою работу программа инфраструктурных кредитов, ее анонсировал Владимир Путин на июньском съезде «Единой России». Коснулись и сферы образования. Есть запрос на открытие в колледжах групп для ребят, окончивших только 8 классов.



Завершающей точкой поездки стала работа в поселке Ямм Полновской волости. Основной темой диалога стала сфера образования: уровень заработных плат педагогов и связанный с ним отток молодых кадров, а также состояние школ. Депутат Госдумы напомнил о программе ремонта и капремонта школ, которую поручил разработать глава государства. Участники встречи также обсудили вопросы развития сельских территорий. Жители волости начали включаться в ТОСовское движение. Для активации работы Александр Козловский предложил организовать встречу с ТОСовцами, которые преуспели в участии в грантовых конкурсах.