Общество

Карантин по АЧС установлен на территории одного из населенных пунктов Струго-Красненского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал Указ об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней в одном из населенных пунктов Струго-Красненского района. Эпизоотический очаг обнаружен на территории около дома № 40 в деревне Феофилова Пустынь Новосельской волости.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, документом также установлена угрожаемая зона, прилегающая к эпизоотическому очагу, а также зона наблюдения. Ограничительные мероприятия распространяются на все указанные территории.

Отметим, с 14 июля на территории ряда муниципалитетов Псковской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией АЧС. Дополнительно губернатором подписано распоряжение об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Сложная эпизоотическая ситуация стала темой совещания, которое провел Михаил Ведерников накануне. Здесь специалисты доложили о мерах, предпринимаемых для предотвращения распространения заболевания. По итогам мероприятия глава региона сформулировал ряд поручений в части усиления работы по регулированию численности диких кабанов, а также оказания помощи в закупке дезинфицирующих средств для обеззараживания территорий.