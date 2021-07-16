Общество

Псковская область подошла к пику волны заболеваемости коронавирусной инфекцией

Псковская область подошла к пику волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям Псковской области, опубликованном 17 июля.

Эпидситуация в Псковской области остается напряженной. «При этом впервые с середины июня зафиксировано незначительное снижение темпов распространения инфекции. Рост числа заболевших по итогам недели составил 8,8% против 32% и 62% за две предыдущие недели. Можно осторожно предположить что мы подошли к пику волны. Это хорошие новости потому что в предыдущий раз цифры были гораздо выше. С 11 декабря по 2 января регистрировалось более 300 заболевших в сутки, а в отдельные дни - около 400», - сказал Михаил Ведерников.

«Тот факт, что мы пока не доросли до таких показателей, напрямую говорит об эффективности проводимой прививочной кампании. Мы все еще далеки от популяционного иммунитета, но уже способны существенно снизить активность вируса. Это тем более важно, так как новый агрессивный штамм «дельта» приводит к значительно более тяжелому течению болезни, чем штамм 2020 года. Благодаря активной вакцинации мы вместе спасли уже сотни жизней, и, судя по динамике, эта цифра будет расти», - сказал Михаил Ведерников.