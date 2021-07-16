Общество

Консолидированный бюджет Псковской области получит 9,2 млрд рублей бюджетных кредитов

Консолидированный бюджет Псковской области получит 9,2 млрд рублей в виде бюджетных кредитов на замещение коммерческих долговых обязательств. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 июля в своем инстаграм-аккаунте.

На текущем этапе определяется, какую часть из них получит региональный бюджет, а какую – муниципалитеты.

«Для региона60 это колоссальная поддержка, которая существенно снизит долговую нагрузку по коммерческим кредитам и объём выплат по кредитным процентам», - сообщил Михаил Ведерников.

«По предварительной оценке, это позволит экономить порядка 300-400 млн рублей в год, а с ростом ключевой ставки экономия может оказаться значительно выше. Благодарю президента, правительство и минфин за принятое решение по поддержке регионов!», - добавил глава региона.