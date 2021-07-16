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Общество

Депутат Николай Валуев возложил цветы на братском кладбище Себежского района

17.07.2021 13:57|ПсковКомментариев: 1

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев почтил память бойцов Себежского района на братском кладбище Себежского района. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Город всегда был форпостом и первым встречал врага, так произошло и в Великую Отечественную войну. Когда фашисты отступали с нее, у них был приказ - не оставить ничего живого на себежской земле. Спасибо защитникам района за то, что мы можем мирно жить здесь сейчас», - выступил Николай Валуев.

Он отметил, что именно на Псковской земле зарождалось партизанское движение и передал пламенный привет от еще одного центра партизанского движения - Брянской области. «Много мирных жителей погибало здесь и нашли успокоение на этом кладбище. А эти склонившиеся сосны и березы до сих пор отдают память павшим воинам, как и мы с вами», - сказал Николай Валуев.

Военный комиссар Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Псковской области Сергей Егоров подчеркнул, что ценой Победы стали кладбища и обелиски, расположенные на территории региона. «Наша задача - хранить память об этих событиях и делать все, чтобы люди не забывали о войне и не хотели продолжения этого страшного времени», - обратился он к собравшимся.

Закончилось церемония литией об упокоении солдат и торжественным возложением гирлянды и цветов к мемориалу.

Теги: #депутаты #память #Себеж
Источник: Псковская Лента Новостей
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