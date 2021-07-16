Общество

Губернатор рассказал о самочувствии супруги после вакцинации «Спутником»

Губернатор Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям Псковской области рассказал о самочувствии супруги после вакцинации «Спутником».

«Многие спрашивают, почему администрация области сама не подает пример и не идет вакцинироваться. Это не так. Идет, - сказал глава региона. - Уже более 60% сотрудников аппарата администрации Псковской области сделали прививку. В отдельных управлениях эта цифра доходит до 85%, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Кстати, моя жена в понедельник тоже сделала прививку вакциной «Спутник V». В первые сутки у нее незначительно поднялась температура, пару дней болела рука. Сейчас чувствует себя хорошо», - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор объяснил обращения с вопросами, почему сейчас трудно вакцинироваться. «На этой неделе действительно в ряде учреждений заканчивались препараты. Произошёл сбой в поставках», - рассказал Михаил Ведерников. Эту проблему подробно разобрали в четверг на отдельном совещании. Не все медучреждения оперативно заносили данные о вакцинируемых в единый реестр Минздрава. «По этой причине федеральный центр видел у нас несколько больше вакцины, чем было на самом деле. Справедливости ради нужно сказать, что и сама электронная база периодически подвисает из-за большого числа пользователей. Так или иначе, необходимые меры для решения этих сложностей приняты. Проблема решена, в том числе, помогли волонтеры, которые ночами вносили необходимые данные в системы. Новая партия вакцины поступит в регион на днях. В дальнейшем по этой причине задержек быть не должно», - заверил Михаил Ведерников.

Задержка стоила нескольких дней тем, кому показана обязательная вакцинация, поэтому губернатор Михаил Ведерников предложил Роспотребнадзору перенести требуемые сроки прохождения первого этапа обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан с 23 на 30 июля. «Это будет честно по отношению к тем, кто по объективным обстоятельствам не успел сделать прививку», - прокомментировал Михаил Ведерников.