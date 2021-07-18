Росгвардия ищет сотрудников и обещает бесплатное медобслуживание

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Также необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.
Вакансии есть в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны:
МОВО «Опочецкое»
МОВО «Псковский»
МОВО «Великолукский»
МОВО «Дедовичское»
ОВО по Порховскому району
МОВО «Пушкиногорское».
«Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством», - добавили в региональном управлении Росгвардии.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.