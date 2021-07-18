Общество

Правительство выделило свыше 200 млрд рублей для выплат на школьников

По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. Распоряжение о выделении на эти цели более 204 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Родители начнут получать выплаты уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям все необходимое для школы», – сказал Михаил Мишустин на заседании правительства 15 июля, когда рассматривался вопрос о выделении финансирования из резервного фонда.

Единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Кроме того, обратиться за выплатой могут молодые люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату могут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители. Эти деньги не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.

Прием заявлений на выплату начался 15 июля и продлится до 1 ноября. Подать заявление можно дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении Пенсионного фонда России. Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребенка, реквизиты банковского счёта. Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех.

О новой мере поддержки семей с детьми объявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года. Указ об этом был подписан 2 июля.