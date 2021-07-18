Общество

Очередную годовщину освобождения района от фашистов отмечают в Красногородске

Красногородский район празднует 77-ю годовщину освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В памятный день обращение к жителям района передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что оккупация длилась долгих три года, а ожесточенные бои за освобождение муниципалитета шли на каждом клочке земли.

Глава региона выразил глубокую благодарность всем ветеранам, труженикам тыла, детям войны за их самоотверженность и любовь к Родине, за то, что современное поколение может мирно жить и трудиться на этой земле.

В день 77-й годовщины освобождения муниципалитета прошел ряд торжественно-траурных мероприятий. Руководство района, представитель администрации Псковской области и жители муниципалитета возложили цветы и венки к мемориалу на центральной площади Красногородска, бюстам героев Советского Союза — уроженцев района на улице Советской, братским захоронениям на Поклонной горе, могиле расстрелянных за связь с партизанами жителей деревни Астицы на гражданском кладбище.

«Утром в честь памятной даты состоялся автопробег по главным улицам Красногородска. В нем приняла участие активная молодежь. Колонна автомобилей с триколорами создала праздничную атмосферу. Красногородское районное досуговое объединение и творческие коллективы подготовили онлайн-выступления, которые будут опубликованы в социальных сетях», - отметили в пресс-службе.

Напомним, с 5 июля 1941 года по 18 июля 1944 года Красногородский район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Освобождена территория муниципалитета в ходе Псковско-Островской наступательной операции.

За время оккупации на территории района расстреляно, замучено, сожжено 380 мирных жителей. Свыше 600 человек было угнано на каторжные работы в Германию. Полностью сожжены 53 деревни.