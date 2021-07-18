Общество

Биотехнолог предупредил об опасности «длинного COVID»

Биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш заявил, что рост антител IgM после болезни может свидетельствовать о развитии «длинного COVID».

Уровень антител IgM повышается во время болезни и падает после нее, в то время как уровень антител IgG — длительной защиты — напротив, растет. Специалист подчеркнул, что рост уровня антител IgM после COVID-19 является поводом срочно обратиться к медикам, пишет РИА Новости.

«Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать», - сказал Дмитрий Кулиш в беседе с «Радио России».

Биотехнолог отметил, что в его практике были случаи, когда антитела IgM повышались спустя 8-9 месяцев после болезни.