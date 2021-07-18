Общество

Роскомнадзор обвинил YouTube в игнорировании требования удалять фейки

Администрация YouTube игнорирует требования Роскомнадзора о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. По данной тематике неудаленными остаются 9 материалов, сообщается на сайте ведомства.

Согласно требованиям российского законодательства, если после получения уведомления от Роскомнадзора администрация интернет-платформы не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, то она может быть привлечена к ответственности в виде штрафа на сумму от 3 до 8 млн рублей.

В случае повторного правонарушения интернет-платформой суд примет решение о штрафе в размере от одной двадцатой до одной пятой годового оборота компании.

«YouTube чаще других иностранных сервисов ограничивает доступ к материалам российских СМИ. Всего выявлено около 30 случаев цензуры российских изданий и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, «Россия 24», «НТВ», «ТВЦ», «ВЗГЛЯД» и иные российские издания», - говорится в сообщении.

Видеохостинг YouTube является лидером по количеству неудаленного противоправного контента, добавили в Роскомнадзоре.