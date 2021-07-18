Общество

Помещения поликлиники капитально отремонтируют в Печорах

Помещения поликлиники Печорской районной больницы (улица Набережная, 22) капитально отремонтируют. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит выполнить ремонт помещений и наружных конструкций отдельно стоящего здания поликлиники, в том числе внутренний косметический ремонт, ремонт системы вентиляции и электроосвещения, частичный ремонт систем водоснабжения и канализации. Также проведут частичную перепланировку помещений цокольного этажа.

Начальная (максимальная) цена контракта – 9,5 млн рублей. Работы профинансируют за счет бюджета Псковской области. Капремонт проведут в течение 120 дней со дня заключения контракта.