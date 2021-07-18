Архивисты опубликовали документ о преступлениях фашистов в Невеле

Государственный архив Псковской области опубликовал в своих социальных сетях документ о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Невеле.

О многочисленных жертвах свидетельствует информационная записка секретаря Калининского обкома ВКП(б) И. П. Бойцова зав. оргинструкторским отделом ЦК ВКП(б) М.А. Шамбергу «О немецких зверствах во время оккупации Невельского района Калининской области». Она датирована 22 февраля 1944 года.

Данный документ хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории. Напомним, Невель был захвачен 15 июля.

«21 июля 1941 года во дворе дома №58 по Витебскому шоссе немцы расстреляли группу военнопленных красноармейцев в количестве 60 человек, тела которых здесь же зарыли в двух ямах. Расстрелы групп и одиночек военнопленных, а также мирных жителей не прекращались за все время оккупации немцами Невельского района. По далеко неполным данным, с 15 июля 1941 года по 6 октября 1943 года немецкими войсками и созданными немцами карательными органами в гор. Невель на территории Невельского района было расстреляно и умерщвлено другими способами более 7000 человек военнопленных и 8000 человек мирных жителей», - говорится в документе.