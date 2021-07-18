Архивисты опубликовали документ о преступлениях фашистов в Невеле

Государственный архив Псковской области опубликовал в своих социальных сетях документ о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Невеле.
О многочисленных жертвах свидетельствует информационная записка секретаря Калининского обкома ВКП(б) И. П. Бойцова зав. оргинструкторским отделом ЦК ВКП(б) М.А. Шамбергу «О немецких зверствах во время оккупации Невельского района Калининской области». Она датирована 22 февраля 1944 года.
Данный документ хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории. Напомним, Невель был захвачен 15 июля.
В материалах приводятся данные о преступлениях в загородном парке «Голубая дача», деревнях Мошинки, Овчины, Пестрики, Большая Будница, Козенки и многих других.