Общество

125 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области

125 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 42 304. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«На этой неделе динамика распространения заболевания по сравнению с предыдущей несколько снизилась (на 10%), но остается крайне высокой», - отметил он.

Всего в регионе сделали 443 229 тестов на COVID-19, в том числе за 24 часа провели 547 исследований.

Выздоровели 34 850 человек (+21 за сутки), умер 521 пациент.

Также глава региона проинформировал, что первый этап вакцинации прошли уже 111 587 жителей Псковской области (+358), второй - 73 546 человек (+540). Использовано 94,2% поступившей вакцины. «Приняли и распределяем по точкам долгожданную партию вакцины "Спутник V". Работаем над скорейшим прибытием следующей».