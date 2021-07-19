Общество

Детские деньги: кто и когда может получить выплату к новому учебному году

В соответствии с Указом президента от 2 июля российские семьи с детьми получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей в августе – декабре 2021 года. Кто из псковичей имеет право на выплату и как ее оформить, рассказывает управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова.

- Семьи с детьми какого возраста смогут получить единовременную выплату?

- Выплату получат дети, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября этого года, а также дети, которым на момент выхода указа президента, 2 июля, еще не было 18 лет.

- Список получателей единовременной выплаты для подготовки к школе расширился. Кто в него вошел?

- Единовременная выплата будет назначена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам. Факт обучения будет определяться на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.

- Право на выплату зависит от доходов семьи?

- Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого ребенка.

- Как оформить выплату?

- Подать заявление на выплату можно с 15 июля до 1 ноября 2021 года.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов при подаче заявления через портал Госуслуг представлять не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в других органах и организациях.

Обращаю внимание, что прием в клиентских службах ПФР проводится по предварительной записи.

- Когда можно получить выплату?

- Выплата будет осуществлена единоразово с 16 августа по 31 декабря 2021 года. При этом подать заявление можно вплоть до 1 ноября 2021 года.

- Могут ли опекуны получить ее?

- Да, законные представители (усыновители, опекуны, попечители) могут получить выплату. Для этого им необходимо обратиться лично в клиентскую службу ПФР.

- Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?

- Да, можно. Обратиться за выплатой можно: по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Заявление может также подать законный представитель или представитель заявителя.

- Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?

- Заявление для назначения единовременной выплаты можно подать только на сайте Госуслуг, если у заявителя есть подтвержденная учетная запись, или лично в клиентской службе ПФР. Оформление этой выплаты в МФЦ не предусмотрено.

- Выплата дается за каждого ребенка?

- Да, выплата назначается за каждого ребенка, подходящего по возрасту: на детей от 6 до 18 лет или на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет. За одного такого ребенка выплачивается 10 тыс. рублей, за двоих – 20 тыс. рублей и так далее.

- В семье несколько детей, на которых можно получить выплату. Нужно писать заявление на каждого ребенка?

- Если в семье двое и больше детей, на которых полагается выплата, для получения на каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

- Что делать, если при заполнении заявления были указаны не все дети?

- Если вы не указали в заявлении всех детей, на которых положена выплата, то вам необходимо подать второе заявление с данными детей, которые не были указаны ранее.

- Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?

- Выплата предоставляется только семьям, постоянно проживающим в России и имеющим гражданство Российской Федерации. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

- Может ли отец ребенка подать заявление на выплату?

- Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка.

- Что делать, если при заполнении заявления допустили ошибку?

- Если вы допустили ошибку при заполнении заявления, то вам необходимо дождаться ответа по данному заявлению, и, в случае получения отказа, подать заявление повторно с достоверными сведениями.

- Как можно узнать, назначена выплата или нет?

- При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в клиентскую службу ПФР, где было подано заявление.

В случае отказа заявителю направят письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.

- Удержат ли деньги с пособия, если у родителя есть задолженность перед банком?

- Нет.

- Получить пособие можно только на карту «Мир»?

- Единовременная выплата может быть зачислена на банковские карты любой платежной системы. Важно помнить, что при заполнении заявлений на пособия указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

- Куда можно обратиться, если остались вопросы по назначению выплаты?

- Если у вас остались вопросы по данной выплате, вы можете обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или позвонить по телефону горячей линии Отделения ПФР: 8-800-600-01-76.

Кроме того, вся подробная информация по единовременной выплате к началу учебного года размещена на сайте ПФР.