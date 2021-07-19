Общество

Фантомные производственные площадки обнаружили в Псковской области

Управление Россельхознадзора выявило фантомные производственные площадки в Псковской области с помощью системы «Меркурий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В июне мониторинговая группа Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора с помощью ФГИС «Меркурий» провела анализ деятельности ООО «Олеандра». Анализ показал, что в 2021 году на одной из площадок должностное лицо компании оформляло производственные ветеринарные документы на 28,9 тонны мясной продукции (говяжья соединительная ткань, обрезь жирностью 40% и замороженная жилка).

В ходе анализа данных, внесенных в систему «Меркурий», установили, что предприятие оформило четыре ветеринарных сопроводительных документа для поставок 20 тонн мяса в адрес ООО «Корпорация Рапаит» (Москва) и 8,76 тонн – в адрес ИП Суппес О. В. (Иркутск). В качестве производителя товара при оформлении документов было указано ООО «Олеандра», расположенное в Пскове.

Однако входящие ветеринарные сопроводительные документы (ВСД), по которым в адрес компании должно было поступить сырье, отсутствовали. Соответственно происхождение подконтрольных товаров не было подтверждено, в результате чего они были признаны потенциально небезопасными.

В ходе предварительного выезда сотрудники управления Россельхознадзора не обнаружили ООО «Олеандра» по указанным в системе «Меркурий» адресам осуществления деятельности. По результатам проведенных мероприятий в июле производственные площадки фирмы признали фантомными и исключили из системы «Цербер». Учетную запись уполномоченного лица компании аннулировали без возможности восстановления доступа за внесение заведомо ложных данных в систему «Меркурий».

Информацию о выявленных нарушениях направили в правоохранительные органы для принятия мер в рамках компетенции. Хозяйствующим субъектам, получателям продукции, направили информационные письма с требованием приостановки реализации продукции, полученной от ООО «Олеандра».