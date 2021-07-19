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Общество

Псковичи создали виртуальный тур по лагерю «Стремительный»

19.07.2021 17:03|ПсковКомментариев: 0

Воспитанники детского технопарка «Кванториум» создали виртуальный тур по территории лагеря «Стремительный». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.

Кванторианец Алексей Яковлев рассказал, что его команда трудилась над созданием виртуального тура по территории лагеря, чтобы родители могли заранее ознакомиться с местом, куда поедут отдыхать их дети. «Работа проходила в три этапа: съемка панорамы с квадрокоптера, склейка и создание самого тура», - пояснил он.

Виртуальный тур по лагерю будут использовать на сайте центра детского отдыха и оздоровления. «Прогуляться» по территории можно по ссылке

Кроме того, за время смены «Приозерная низменность», которую псковский «Кванториум» проводил совместно с Центром одаренных школьников, дети защитили еще два исследовательских проекта на тему зарастания Псковского озера. Одна команда оценивала с точки зрения аэрокосмических снимков, другая проводила биохимический анализ.

Теги: #дети #кванториум #цифровизация #лагерь
Источник: Псковская Лента Новостей
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