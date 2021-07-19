Общество

Собака без документов не смогла пересечь границу в Псковской области

Собака без документов не смогла пересечь российско-латвийскую границу в автомобильном пункте «Бурачки» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Собаку перевозили в приют для домашних животных, расположенный в Германии. Государственный инспектор управления установил, что на животное отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение животного, проведение вакцинаций, обработок, а также клинического осмотра собаки перед отправкой за границу.

Вывоз животного с таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, в соответствии с актом о возврате «живой» груз вернули отправителю.