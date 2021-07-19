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Общество

Миллион для доктора

19.07.2021 12:13|ПсковКомментариев: 0

Врач, работающий в псковской глубинке, - больше, чем медик. Это и друг, и психолог, и няня, и почтальон, а для многих – по-настоящему последняя надежда. На них держится сельский уклад, все настоящее и будущее нашей провинции.

Именно поэтому сегодня в Псковской области большое внимание уделяется тому, чтобы не просто привлечь медицинские кадры к работе на селе, но и удержать их. На территории региона в настоящее время действует несколько программ, которые нацелены на поддержку медиков, выбравших работу в провинции. О том, как реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», мы поговорили с заместителем председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анной Митюшкиной.

 

Подъемные для Айболитов

- Анна Геннадьевна, в чем сущность программы «Земский доктор»? Какие изменения были внесены в нее за последнее время?

- Программа действует на территории Псковской области с 2012 года. Ее цель - привлечение врачей и фельдшеров для работы в сельские населенные пункты, рабочие поселки либо города с населением до 50 тысяч человек.

Участниками программы могут быть врачи, а также фельдшеры ФАП и фельдшеры скорой медицинской помощи (далее СМП - от ред.) - граждане РФ, заключившие трудовой договор с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Псковской области, на условиях полного рабочего дня. Участники программы берут на себя обязательство отработать по трудовому договору не менее 5 лет. Ограничения по возрасту участников программы с 2019 года отсутствуют. С этого года участниками программы, помимо врачей и фельдшеров ФАП и СМП, могут быть также медицинские сестры и акушерки ФАПов.

Размер выплат по программе составляет 1 млн рублей врачам и 500 тыс. рублей фельдшерам. С 2020 года действует постановление администрации области №49, утверждающее перечень удаленных территорий для повышенного размера единовременных компенсационных выплат по программе: 1,5 млн рублей врачам и 750 тыс. рублей фельдшерам. В Псковской области - это все населенные пункты на удалении более 25 км от Пскова и Великих Лук для врачей (за исключением малых городов) и все населенные пункты на удалении 25 км от районных центров и городских округов области для фельдшеров.

- Сколько медиков начали работу в Псковской области благодаря этой программе за годы ее реализации в регионе? Сколько из них остались в регионе?

- За период работы программы в Псковскую область было привлечено 150 специалистов, из них 46 фельдшеров, с 2018 года. В регионе закрепились и работают порядка 85% специалистов. Участники программы есть в каждом районе. Всего за период действия программы большее количество медицинских работников трудоустроено в ГБУЗ ПО «Островская межрайонная больница», включая филиал в Пыталово, ГБУЗ ПО «Стругокрасненская межрайонная больница», «Пушкиногорская межрайонная больница», «Псковская межрайонная больница» и «Псковская станция скорой медицинской помощи» с постами, размещенными по всей территории области.

В прошлом году участниками программы стали 47 специалистов. Из них - 29 фельдшеров и 18 врачей: это врачи-терапевты, участковые терапевты и педиатры, стоматологи, хирурги, акушеры-гинекологи и другие специалисты.

Кадры решают все

- В основном это молодые кадры или медики с опытом?

- Наибольший процент трудоустройства приходится на специалистов, имеющих опыт. Это связано с ограничением при трудоустройстве «целевиков», так как они уже имеют обязательства по трудоустройству и обязательной отработке в соответствии с заключенными договорами о целевом обучении.

Как правило, участвуют в программе специалисты в возрасте старше 35 лет. Совершенно из разных регионов РФ, а также прибывшие и получившие гражданство специалисты из Беларуси, Таджикистана, Украины. Но есть и молодые специалисты.

- Есть ли заявки на участие в программе в этом году?

- В 2021 году запланировано привлечение 43 специалистов, в том числе 21 врача и 22 специалистов со средним медицинским образованием.

- Каков бюджет, выделенный на реализацию этой программы в 2021 году? Из каких источников формируется финансирование?

- На реализацию программы в этом году выделено 45 млн рублей. Уровень софинансирования из федерального бюджета составляет 99%, 1% - доля областного бюджета.

Ежегодно комитет по здравоохранению Псковской области  реализует практически на 100% запланированные бюджетные ассигнования на цели единовременных денежных выплат. Год от год растет число участников программы растет. Так, если в 2012 году - это 8 человек, в 2018 году уже 12 специалистов получили единовременные компенсационные выплаты на сумму 8 млн рублей, в 2019 — 33 человека, в 2020 году — 47 человек.

По состоянию на 1 июля этого года выплата предоставлена 8 специалистам, на рассмотрении еще 4 заявки от врачей. Основной поток трудоустройства, с учетом опыта предыдущих лет, мы прогнозируем на вторую половину года.

- Часто медики отдают предпочтение работе в городах по причине ощутимой разницы в зарплатах. Какова на данный момент средняя зарплата врача на селе в Псковской области?

- Средняя зарплата врача в Псковской области по итогам 2020 года составляет 70 373 рублей. В Пскове — 75 117 рублей, в районах области в среднем — 63 690 рублей.

Если говорить о средней зарплате среднего медицинского работника в Псковской области по итогам прошедшего года, то она составила 38 053 рублей. В Пскове — 44 538 рублей, в районах области в среднем — 34 401 рублей.

Жить и работать

- Какие дополнительные меры помощи сельским медикам действуют в нашем регионе, помимо программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»?

- С целью привлечения и закрепления медицинских работников в Псковской области реализуются целый ряд мер поддержки, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета.

Прежде всего, это меры по обеспечению жильем. Речь идет о возможности приобретения служебного жилья с возможностью приватизации по истечении 10 лет работы в государственной медицинской организации.

В 2020 году были закуплены 17 квартир для врачей области на сумму свыше 30 млн рублей. В 2021 году запланировано приобретение дополнительно не менее 17 квартир, 7 квартир уже куплены. Кроме того, для медиков действует программа «Льготная ипотека» с возможностью получения компенсации до 30% стоимости приобретаемого жилья за счет областного бюджета. В 2020 году выплату получили 9 врачей, в 2021 году компенсацию по этой программе уже получили 5 человек, планируется предоставление выплат еще 10 специалистам.

Также медикам предоставляются компенсационные выплаты за коммерческий наем жилых помещений: в настоящее время 65 врачей получают в порядке компенсации до 11 тыс. рублей ежемесячно. С этого года компенсацию найма жилья начали получать и фельдшеры СМП - до 7 тыс. рублей ежемесячно. На данный момент такие выплаты оформили 8 человек.

- Продолжается ли в регионе практика выплаты подъемных медикам при первом трудоустройстве?

- Да, причем в прошлом году такие выплаты были увеличены: теперь врачи поликлинического звена получают 300 тыс. рублей, врачи неполиклинического звена - 150 тыс. рублей, фельдшеры СМП - 100 тыс. рублей, остальным средним медработникам выплачивается 50 тыс. рублей. У фельдшеров ФАП выплата осталась без изменений - 300 тысяч рублей. Всего в 2020 году такие выплаты получили 119 человек, в 2021 году - 96 человек.

Кроме того, с 1 марта прошлого года в Псковской области установлены доплаты специалистам первичного звена здравоохранения при первом трудоустройстве: 10 тыс. рублей ежемесячно врачам, 5 тыс. рублей ежемесячно фельдшерам. В 2020-2021 годах выплату получают 12 врачей и 41 фельдшер.

Всего на реализацию кадровой программы в Псковской области в 2021 году запланированы средства областного бюджета в сумме более 50 млн рублей.

- Жилье и зарплата - важнейшая мотивация для медиков, но не менее значимы для них условия труда - все хотят работать в комфортных кабинетах, на современном оборудовании. Как с этим обстоит дело на Псковщине?

- В рамках исполнения президентских поручений постановлением администрации Псковской области от 16.12.2020 №447 реализуется региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области», которая рассчитана на 5 лет, с 2021 года по 2025 год. В эту программу включены 22 медицинские организации Псковской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

В рамках реализации программы запланировано строительство 186 ФАПов, 7 офисов врачей общей практики и 8 врачебных амбулаторий. Капремонт пройдет в 57 объектах медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включая 16 ФАПов и 3 офиса врача общей практики.

Программой предусмотрено переоснащение и дооснащение организаций медицинским оборудованием в количестве 535 единиц, а также приобретение автомобильного транспорта в количестве 212 единиц: планируется закупка 131 автомобиля, 81 автомобиль со сроком эксплуатации более 5 лет ждет замена.

Также в рамках реализации программы модернизации планируется привлечь не менее 21 врача и 31 человека среднего медицинского персонала для работы в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и малых городах. Все это позволит повысить доступность оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Псковской области.

Беседовала Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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