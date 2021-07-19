Общество

Владимир Шуляковский принимает участие в конкурсе проектов застройки Четырех углов в Пскове

Известный псковский архитектор Владимир Шуляковский вышел из состава независимой конкурсной комиссии по определению победителя открытого конкурса на эскизный проект-идею застройки территории Четырех углов в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса (ООО «Фавор»), он принял решение принять непосредственное участие в конкурсе и представить собственный проект застройки территории.

Согласно положению о проведении конкурса, члены конкурсной комиссии не имеют права принимать ни прямого, ни косвенного участия в разработке представляемых проектов. Поэтому, как заявили организаторы, Владимир Шуляковский вышел из состава конкурсной комиссии.

Смотрите также Первые заявки поступили на конкурс проектов застройки Четырех углов в Пскове

Напомним, в мае в Пскове стартовал открытый конкурс на эскизный проект-идею застройки территории квартала (гостинично-торговый комплекс) в границах улиц Пароменской, Максима Горького, Петровской и Рижского проспекта. В нем могут принять участие все, кто готов представить проекты, соответствующие условиям конкурса.