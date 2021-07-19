Общество

Гдовский журналист попросил Александра Козловского о помощи в издании сборника стихов

Житель поселка Смуравьево-2 Гдовского района, журналист Игорь Сычев попросил депутата Госдумы, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского оказать поддержку в издании второго авторского сборника стихов и в организации поездки на второй конкурс Всероссийского конкурса «СтихиЯ Пегаса-2021» в Оренбурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

Вопрос, по которому приняли положительное решение, адресовали депутату в ходе его встречи с жителями Добручинской волости Гдовского района.

Игорь Сычев – журналист с 35-летним стажем, член Интернационального союза писателей. В этом году отмечает 50-летие своей литературной деятельности.

Игорь Сычев является автором пяти книг об истории футбола Псковщины, книги «Через годы и расстояния», сборников стихов «Судьбу себе не выбирал» и «Зори над Великой», победителем и финалистом Всероссийских творческих конкурсов «Поэт года» (2017-2020), «Георгиевская лента» (2018-2020), «СтихиЯ Пегаса» (2019) и других. Награжден памятными медалям имени Княгини Ольги и «125 лет Владимиру Маяковскому» за вклад в развитие культуры России.