Общество

Современный учебный центр появится в сельской школе Псковского района

Глава Псковского района Наталья Федорова проконтролировала ход подготовки Москвинской средней школы к новому учебному году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Директор школы Татьяна Александрова рассказала главе района о проведении ремонтных работ в здании школы. Наталья Федорова проконтролировала ремонт столовой, спортивного зала, а также помещений, где будет располагаться образовательный центр «Точка роста». Современный образовательный центр появится в школе в рамках федеральной программы «Современная школа».

Кроме того, во внутреннем дворе школы началась подготовка территории для детской площадки за счет средств гранта главы Псковского района на районном конкурсе «Есть идея», который проводился в 2020 году. Все необходимое оборудование школа уже приобрела и в ближайшее установит на площадке.

Администрация школы надеется, что новая площадка принесет радость всем детям деревни Кирово и Краснопрудской волости.

По итогам поездки Наталья Федорова отметила высокий уровень готовности школы к 1 сентября и хорошую работу директора школы по контролю за проведением ремонтных работ.