Псковская область получит порядка 8,6 млн рублей по итогам конкурса «Регион добрых дел»

Псковская область по итогам всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» получит грантовую поддержку из федерального бюджета в размере порядка 8,6 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Для участия во всероссийском этапе конкурсная комиссия региона из 15 заявок выбрала 6 социальных проектов. Основные направления — экологическое волонтерство, профориентация школьников, повышение уровня медицинской грамотности, развитие внутреннего культурно-познавательного туризма, пропаганда здорового образа жизни, популяризация движения «Волонтеры серебряного возраста». По итогам очной и заочной оценки федеральными экспертами заявка региона набрала 121,4 балла.
Организатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи, оператором — «Роспатриотцентр». Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».
Грантовые средства по итогам оценки заявок предоставляются регионам-победителям для развития системы добровольчества, вовлечения граждан в волонтерскую деятельность, а также поддержки проектов и мероприятий добровольческой направленности некоммерческих организаций и бюджетных учреждений.