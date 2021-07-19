Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
«Зенча» идем на завод
Миллион для доктора
БОПЭТ цифры и факты
в отпуск при параде
дело превыше всего
Сколько стоит Прыжок с моста
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Жизнь в «Сказке»
 
 
 
ещё Общество 19.07.2021 07:004 125 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области 19.07.2021 14:330 Волонтеры помогают псковичам в условиях отключения воды 19.07.2021 14:240 Три единицы оружия изъяли в Псковской области за неделю 19.07.2021 14:190 Шквалистый ветер вывел из строя фонтан в Острове 19.07.2021 14:050 Билайн запустил акцию «3 в 1: по цене смартфона!» 19.07.2021 13:562 Большинство участников опроса ПЛН относят себя к числу антипрививочников
 
 
 
Самое популярное 16.07.2021 11:5636 Непривитых от коронавируса псковичей начнут отстранять от работы с 23 июля 18.07.2021 10:3733 В Пскове проведут служебную проверку по факту задержки подачи воды 18.07.2021 08:5940 Восстановление водоснабжения в Пскове задерживается из-за старости и износа сетей 18.07.2021 10:2463 Подача воды в дома жителей Пскова ожидается в течение часа 18.07.2021 09:1135 Горводоканал Пскова: В настоящее время система водоснабжения заполняется
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Большинство участников опроса ПЛН относят себя к числу антипрививочников

19.07.2021 13:56|ПсковКомментариев: 2

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей относят себя к числу антипрививочников или ковид-диссидентов. Это следует из опроса, в котором приняли участие 2088 человек.

Читателям было предложено ответить на вопрос «Надо ли разрешать в России иностранные вакцины от коронавируса?». 76,29% респондентов ответили «Мне все равно, я ковид-диссидент/антипрививочник».

Немногим более 5% опрошенных указали на то, что привились бы известными импортными вакцинами Moderna, Pfizer или AstraZeneca. Почти 9% респондентов считают, что взаимное признание вакцин позволит приблизить победу над COVID-19.

1,25% читателей, принявших участие в опросе, готовы согласиться на прививку иностранной вакциной, поскольку «к российскому здравоохранению нет доверия». При этом почти 2% не видят разницы, чем прививаться, поскольку у каждой вакцины есть свои плюсы и минусы.

Лишь 6,75% респондентов высказались категорически против присутствия иностранных вакцин в России, поскольку в стране «есть надежный и проверенный "Спутник V", иностранные вакцины ему уступают».

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?».

Теги: #опрос ПЛН #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?
В опросе приняло участие 22 человека
19.07.2021, 14:330 Волонтеры помогают псковичам в условиях отключения воды 19.07.2021, 14:240 Три единицы оружия изъяли в Псковской области за неделю 19.07.2021, 14:222 Предприниматель из Печор рассказал, почему выбрал «Новых людей» после КПРФ 19.07.2021, 14:190 Шквалистый ветер вывел из строя фонтан в Острове
19.07.2021, 14:130 «Постскриптум»: Выходные без воды и завершение эпохи Братчикова в администрации Пскова. ВИДЕО 19.07.2021, 14:082 Нападающий ФК «Псков» Михаил Севастьянов стал игроком «Лада-Тольятти» 19.07.2021, 14:050 Билайн запустил акцию «3 в 1: по цене смартфона!» 19.07.2021, 13:562 Большинство участников опроса ПЛН относят себя к числу антипрививочников
19.07.2021, 13:520 Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» пройдет в Пскове 19.07.2021, 13:390 Псковская область получит порядка 8,6 млн рублей по итогам конкурса «Регион добрых дел» 19.07.2021, 13:380 Расширена программа «Семейной ипотеки» на семьи с одним ребенком 19.07.2021, 13:280 Подземную тюрьму с крематорием обнаружили в Ленобласти
19.07.2021, 13:220 Петербуржец насмерть сбил лося в Гдовском районе 19.07.2021, 13:040 Гдовский журналист попросил Александра Козловского о помощи в издании сборника стихов 19.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 19.07.2021, 12:540 Пыталовская прокуратура обязала мать поделиться квартирой с детьми
19.07.2021, 12:470 Спортивной базе «Юность» в Островском районе требуется федеральная поддержка 19.07.2021, 12:360 В Совфеде предложил давать привившимся от коронавируса два дня выходных 19.07.2021, 12:317 Андрей Турчак: «Единая Россия» будет добиваться снижения цен на «борщевой набор» 19.07.2021, 12:242 Аварию на водопроводе устраняют на объездной дороге под виадуком в Пскове
19.07.2021, 12:210 Выставка «Псков. Ткань времени» откроется в преддверии дня города 19.07.2021, 12:183 Владимир Шуляковский принимает участие в конкурсе проектов застройки Четырех углов в Пскове 19.07.2021, 12:130 Миллион для доктора 19.07.2021, 11:582 Минздрав: Поражение легких при коронавирусе стало развиваться быстрее
19.07.2021, 11:540 В Пскове перенесли соревнования по воркауту 19.07.2021, 11:470 «Постскриптум»: Выходные без воды и завершение эпохи Братчикова в администрации Пскова 19.07.2021, 11:440 До +26°C ожидается в Псковской области 20 июля 19.07.2021, 11:420 Детские деньги: кто и когда может получить выплату к новому учебному году
19.07.2021, 11:360 Разговор с незнакомцем обошелся псковичке в 400 тысяч рублей 19.07.2021, 11:321 Собака без документов не смогла пересечь границу в Псковской области 19.07.2021, 11:292 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 524 19.07.2021, 11:240 Виновник ДТП выплатил ущерб великолучанке после общения с приставами
19.07.2021, 11:070 «Гайд-парк»: Представители партии «Новые люди» о подготовке к выборам 19.07.2021, 11:023 В уникальном храме XV века на Псковщине вновь прекращены реставрационные работы 19.07.2021, 10:582 Фантомные производственные площадки обнаружили в Псковской области 19.07.2021, 10:461 Псковские таможенники выявили преступную схему экспорта стратегически важных ресурсов
19.07.2021, 10:450 Совфед предложил ужесточить процедуру ТО вопреки предложению ГИБДД 19.07.2021, 10:3411 Александр Братчиков о «Горводоканале»: Люди работали по 30 часов без перерыва 19.07.2021, 10:300 Пассажирку поезда Псков - Петербург разыскивают родители 19.07.2021, 10:2710 Очередное масштабное отключение воды в Пскове планируется через 15 лет
19.07.2021, 10:130 28 человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за неделю 19.07.2021, 10:080 Эксперты рассказали, как избежать ошибок при сдаче тестов на антитела 19.07.2021, 10:030 Ночью в Пскове 20 человек эвакуировали из-за пожара 19.07.2021, 10:000 Авторевизорро: кто проверяет псковские ремзоны
19.07.2021, 09:510 Молодой человек утонул в Великолукском районе 19.07.2021, 09:460 Пьяного водителя «Мицубиси» остановили ночью полицейские в Пскове 19.07.2021, 09:334 Партия «Новые люди» и Андрей Маковский добиваются ремонта нескольких улиц Пскова 19.07.2021, 09:182 В Госдуме предложили прощать россиянам банковские долги после ЧС
19.07.2021, 09:000 Рисовать для Disney или кодить для Google: псковичам рассказали, где получить востребованную за рубежом профессию 19.07.2021, 08:466 В России предложили ввести пособие для пенсионеров за прохождение вакцинации 19.07.2021, 08:372 Хлебозаводы предупредили о повышении цен 19.07.2021, 08:190 Россияне рассказали, какие направления поддержки они хотели бы видеть на работе
19.07.2021, 08:021 Роспотребнадзор намерен создать биочип для выявления коронавируса 19.07.2021, 07:470 Страховщики ожидают подорожания ОСАГО на 5% 19.07.2021, 07:340 Мишустин определил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров 19.07.2021, 07:161 Псковичка стала второй в прыжках в высоту на первенстве Европы
19.07.2021, 07:004 125 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области 18.07.2021, 23:370 «Зенит-2» и «Луки-Энергия» забили 5 голов за 14 минут 18.07.2021, 23:142 Более 50 домов в Пскове остаются без водоснабжения 18.07.2021, 23:002 Архивисты опубликовали документ о преступлениях фашистов в Невеле
18.07.2021, 22:324 Российских гребцов сняли с Олимпиады 18.07.2021, 22:021 Помещения поликлиники капитально отремонтируют в Печорах 18.07.2021, 21:3129 В администрации Пскова рассказали, где возможны перебои с водоснабжением 18.07.2021, 21:261 Больше половины россиян не удовлетворены своей зарплатой
18.07.2021, 21:002 Роскомнадзор обвинил YouTube в игнорировании требования удалять фейки 18.07.2021, 20:282 В Госдуме прокомментировали возможность сокращения рабочей недели 18.07.2021, 20:011 Интерактив: Сброс грязи в приток Великой 18.07.2021, 19:273 Биотехнолог предупредил об опасности «длинного COVID»
18.07.2021, 19:025 Росгвардия ищет сотрудников и обещает бесплатное медобслуживание 18.07.2021, 18:210 Два автомобиля столкнулись в Великих Луках 18.07.2021, 18:0834 Сергей Колосов: «Горводоканал» провел масштабное мероприятие на благо людей и города 18.07.2021, 18:031 Правительство выделило свыше 200 млрд рублей для выплат на школьников
18.07.2021, 17:230 Очередную годовщину освобождения района от фашистов отмечают в Красногородске 18.07.2021, 17:000 В России до весны ограничили доступ на санаторно-курортные пляжи 18.07.2021, 16:2238 Вода поступает в 85% домов города Пскова - губернатор 18.07.2021, 16:010 В районах Псковской области ограничивают движение из-за проведения ралли
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.