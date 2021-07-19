Общество

Большинство участников опроса ПЛН относят себя к числу антипрививочников

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей относят себя к числу антипрививочников или ковид-диссидентов. Это следует из опроса, в котором приняли участие 2088 человек.

Читателям было предложено ответить на вопрос «Надо ли разрешать в России иностранные вакцины от коронавируса?». 76,29% респондентов ответили «Мне все равно, я ковид-диссидент/антипрививочник».

Немногим более 5% опрошенных указали на то, что привились бы известными импортными вакцинами Moderna, Pfizer или AstraZeneca. Почти 9% респондентов считают, что взаимное признание вакцин позволит приблизить победу над COVID-19.

1,25% читателей, принявших участие в опросе, готовы согласиться на прививку иностранной вакциной, поскольку «к российскому здравоохранению нет доверия». При этом почти 2% не видят разницы, чем прививаться, поскольку у каждой вакцины есть свои плюсы и минусы.

Лишь 6,75% респондентов высказались категорически против присутствия иностранных вакцин в России, поскольку в стране «есть надежный и проверенный "Спутник V", иностранные вакцины ему уступают».

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?».