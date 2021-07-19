Общество

Три единицы оружия изъяли в Псковской области за неделю

Три единицы гражданского оружия изъяли сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы в Псковской области в период с 12 по 18 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

За неделю сотрудники ЛРР провели 69 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили 17 административных правонарушений.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.