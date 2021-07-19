Общество

Жители Куньинского района пожаловались Александру Козловскому на нехватку медикаментов

В рамках рабочего визита в Куньинский район депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский посетил деревню Жижица. Здесь парламентарий встретился с активом Жижицкой волости и ознакомился с работой аптечного пункта, который был открыт при его содействии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

Александр Козловский пообщался с сотрудниками кабинета общего врача в Жижице, а также с фармацевтом Натальей Максимовой, которая сегодня работает в аптечном пункте.

Аптечный пункт в деревне Жижица открылся в конце прошлого года при содействии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и депутата Александра Козловского, к которому жители деревни обратились с этим вопросом в декабре 2019 года.

Жители деревни поблагодарили Александра Козловского за содействие в открытии аптечного пункта. Он востребован, особенно летом, когда наблюдается наплыв дачников. Вместе с тем, как они отметили, есть потребность в расширении ассортимента медикаментов и аптечных товаров. Попросили оказать содействие и в этом плане.

Кроме того, жители деревни пожаловались Александру Козловскому на отсутствие банкомата. Из-за этого им приходится ездить в Кунью, что доставляет неудобства, особенно пожилым людям. Также они обозначили другие актуальные вопросы – трудоустройство студентов во время летних каникул и необходимость пополнения материально-технической базы кабинета общего врача.

Затем в рамках рабочей поездки Александр Козловский посетил новый уличный спорткомплекс, возведенный в деревне Жижица по программе «Газпром – детям». Объект сдали в эксплуатацию в июне этого года. Новый стадион включает в себя баскетбольную, волейбольную площадки, беговые дорожки с резиновым покрытием, футбольное поле с искусственной травой, крытые трибуны, секторы для воркаута и прыжков в длину, две мачты освещения и ограждение.

Спорткомплекс пользуется популярностью у молодежи. Здесь каждый день собираются ребята. Во время осмотра комплекса на футбольное поле также пришли юноши. О возможностях нового объекта Александру Козловскому рассказал учитель физкультуры Жижицкой школы Анатолий Зайцев.