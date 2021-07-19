Общество

Заводу «Титан-Полимер» требуются сотрудники

Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в настоящее время предприятие ведет подбор кандидатов по следующим профессиям:

- аппаратчик изготовления пленочных материалов;

- аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов;

- аппаратчик изготовления пленочных материалов;

- намотчик материалов и полуфабрикатов;

- резчик заготовок и изделий из пластических масс;

- оператор установок по нанесению покрытий в вакууме;

- слесарь-ремонтник;

- техник по очистке фильтров;

- электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования;

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;

- слесарь КИПиА.

Фото: Вадим Боченков

Более подробную информацию о вакантных должностях Вы можете получить в отделе по управлению персоналом ООО «Титан-Полимер», по телефону: 8-8812-33-30-99, добавочный 2542 или на сайте https://titan-polymer.ru/news/ в разделе «Карьера».

Псковский завод «Титан-Полимер» - современное экспортно-ориентированное производство БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул. Производственная площадка находится на территории ОЭЗ «Моглино».

Штатным расписанием завода «Титан-Полимер» предусмотрено более 500 рабочих мест. Предприятие предлагает интересную работу, конкурентоспособную заработную плату, возможность повышения квалификации и карьерный рост в крупном многопрофильном холдинге, поддержку и систему наставничества для молодых специалистов, расширенный социальный пакет, доставка сотрудников собственным транспортом, медицинский пункт, обеспечение спец. одеждой, стимулирующие доплаты, богатую корпоративную жизнь.