Общество

Александр Козловский поднимет вопрос ухудшения сотовой связи в Дедовичском районе

Плохое качество мобильной и интернет-связи, закрытие продуктовых магазинов и проблемы с транспортной доступностью стали основными в повестке встречи депутата Госдумы, секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александра Козловского с жителями деревни Дубровка Дедовичского района. В рабочей поездке парламентария сопровождал глава района Геннадий Афанасьев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

На встрече с жителями Дубровки Александр Козловский представил отчет о своей деятельности и предложил им включиться в формирование народной программы «Единой России». Жители деревни обозначили проблему транспортной доступности. В частности, рассказали о том, что автобус Псков – Дедовичи не останавливается у деревни Дубровки, и попросили Александра Козловского подключиться к решению этого вопроса.

Жителей Дубровки также беспокоит закрытие продуктовых магазинов в связи с их нерентабельностью в сельской местности. Кроме того, они отметили ухудшение качества сотовой и интернет-связи с мая этого года. Депутат Госдумы в ответ сообщил, эту проблему поднимет на предстоящей встрече с операторами сотовой связи. Диалог жителей и представителей операторов состоится в Пушкиногорском районе по инициативе помощника секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака Армена Мнацаканяна. Как отметил Александр Козловский, проблема с качеством мобильной и интернет-связи актуальна для многих районов Псковской области и требует комплексного подхода в решении.

В продолжение встречи жители Дубровки рассказали о достижениях местных ТОСовцев. Они выиграли два гранта. В прошлом году расчистили пруд в своей деревне, установили скамейки и закрытую беседку на берегу пруда. В этом году будут делать детскую площадку на улице Молодежной. Более того, на региональный конкурс грантов направили заявку с третьим проектом по обустройству контейнерных площадок в Дубровке.

Также в рамках рабочей поездки в Дедовичский район Александр Козловский ознакомился с результатами реализации проектов ТОСовцев в самих Дедовичах. В частности, во дворах домов №2 и №4 на улице Энергетиков активисты на средства гранта установили ограждение и обустроили пешеходную дорожку, вымощенную брусчаткой. В дальнейших планах – написание новых проектов и наполнение дворовой площадки спортивными объектами.

«Александр Козловский уделяет большое внимание общению с ТОСовцами Псковской области. Он с 2018 года в статусе первого заместителя председателя Общенациональной ассоциации ТОС занимается активацией ТОСовского движения в нашем регионе, консультирует и помогает активистам в решении их вопросов», - добавили в пресс-службе.