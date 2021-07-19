Общество

Конкурсного управляющего ОАО «Псковавиа» привлекли к административной ответственности

Конкурсного управляющего ОАО «Псковавиа» привлекли к административной ответственности за неисполнение требований Псковского транспортного прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Псковская транспортная прокуратура по обращению провела проверку по вопросам возможных нарушений законодательства при распоряжении ОАО «Псковавиа» имуществом, в том числе находящимся в государственной собственности.

Конкурсный управляющий ОАО «Псковавиа» законные требования транспортного прокурора не выполнил – не явился для объяснений и не предоставил необходимые документы. При этом ответственность за невыполнение требований прокурора ему разъяснялась, отметили в ведомстве.

В этой связи прокуратура в отношении конкурсного управляющего ОАО «Псковавиа» возбудила административное дело по статье 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).

По результатам его рассмотрения мировой судья привлек виновного к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.