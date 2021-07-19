Общество

В Гидрометцентре рассказали, ждать ли россиянам жары в августе

В августе средняя температура на Европейской части России будет выше нормы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, август будет «разноплановым»: высокие температуры будут сменяться более низкими, однако периоды потепления окажутся более выраженными.

Изнуряющего июльского зноя в августе можно не ждать, добавил Вильфанд. «Это явление угрожает здоровью и жизни человека, <…> особенно пожилого возраста, поэтому вот такие вот перепады — это замечательное свойство атмосферы», — приводит слова метеоролога РИА Новости.

Ранее Вильфанд рассказал, что за это лето пока отмечается 15 супержарких дней, тогда как в 2010 году их было в три раза больше.